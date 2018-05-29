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ЕС осуждает решение Сирии признать независимость Абхазии и Цхинвальского региона Грузии


29.05.2018   18:23
«Мы осуждаем решение Сирии, это получило большую огласку в Брюсселе», — заявил посол ЕС в Грузии Янош Херман в Министерстве иностранных дел Грузии, где состоялась встреча с дипломатами по вопросу о «признании» Сирией оккупированных Абхазии и «т.н. Южной Осетии» (б. АО т.н. Южная Осетия).

«Мы получили информацию о позиции Грузии от заместителя министра иностранных дел Грузии Давида Дондуа. Данная новость получила широкую огласку в Брюсселе.

На данный момент я могу сказать, что ЕС полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии в своих международно признанных границах, и поэтому ясно, что мы осуждаем решение Сирии, противоречащее международному праву. Кроме того, Евросоюз уже долгое время осуществляет политику непризнания.

Добавлю, что ЕС продолжит свои усилия по мирному разрешению конфликта в отколовшихся регионах Грузии — Абхазии и Осетии», — заявил Янош Херман.

Напомним, что режим действующего в Сирии президента Асада признал независимость оккупированных Россией территорий Грузии. Соглашение между представителями Сирии и марионеточных режимов грузинских территорий, Абхазии и Цхинвальского региона (б. АО т.н. т.н. Южная Осетия), было подписано в Москве с участием российской стороны.

Грузинская сторона жестко отреагировала на это сообщение. Как заявили в МИД, Грузия начала процедуру расторжения дипломатических отношений с Сирией и призвала международное сообщество отреагировать на это грубое нарушение международного права.

В данный момент в МИД Грузии проходит встреча с аккредитованными в стране иностранными дипломатами по вышеуказанному вопросу.






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