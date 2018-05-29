Россия выглядит глуповато - Алексей Малашенко

29.05.2018 19:02 Руководителя исследований в Институте диалога цивилизаций Алексея Малашенко считает, что Дамаск сделал такой шаг навстречу режимам на оккупированных территориях Грузии не по своей воле, а под давлением своего первого союзника – России.



«Это несерьёзно. Я считаю, что это не самый умный дипломатический шаг России. Это, как говорится, на безрыбье и рак рыба. Россия выглядит глуповато. Что они признают? Это может признавать Науру, Гватемала, Никарагуа. Это несолидно. Я вообще удивлён, всё-таки дипломатия должна быть более изящной. Ежу понятно, что [это давление России]. Что любой другой сирийский лидер этого не сделает, это он один у нас такой», — заявил НСН востоковед.



Напомним, что режим действующего в Сирии президента Асада признал независимость оккупированных Россией территорий Грузии. Соглашение между представителями Сирии и марионеточных режимов грузинских территорий, Абхазии и Цхинвальского региона (б. АО т.н. т.н. т.н. Южная Осетия), было подписано в Москве с участием российской стороны.



Грузинская сторона жестко отреагировала на это сообщение. Как заявили в МИД, Грузия начала процедуру расторжения дипломатических отношений с Сирией и призвала международное сообщество отреагировать на это грубое нарушение международного права.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

