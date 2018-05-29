Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Россия выглядит глуповато - Алексей Малашенко


29.05.2018   19:02
Руководителя исследований в Институте диалога цивилизаций Алексея Малашенко считает, что Дамаск сделал такой шаг навстречу режимам на оккупированных территориях Грузии не по своей воле, а под давлением своего первого союзника – России.

«Это несерьёзно. Я считаю, что это не самый умный дипломатический шаг России. Это, как говорится, на безрыбье и рак рыба. Россия выглядит глуповато. Что они признают? Это может признавать Науру, Гватемала, Никарагуа. Это несолидно. Я вообще удивлён, всё-таки дипломатия должна быть более изящной. Ежу понятно, что [это давление России]. Что любой другой сирийский лидер этого не сделает, это он один у нас такой», — заявил НСН востоковед.

Напомним, что режим действующего в Сирии президента Асада признал независимость оккупированных Россией территорий Грузии. Соглашение между представителями Сирии и марионеточных режимов грузинских территорий, Абхазии и Цхинвальского региона (б. АО т.н. т.н. т.н. Южная Осетия), было подписано в Москве с участием российской стороны.

Грузинская сторона жестко отреагировала на это сообщение. Как заявили в МИД, Грузия начала процедуру расторжения дипломатических отношений с Сирией и призвала международное сообщество отреагировать на это грубое нарушение международного права.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Ломбарды стали своеобразным способом реализации украденных предметов - Бахтадзе
Выдача потребительских кредитов сократилась на 50-70%, а рассрочек на 30-50%
Перспективы шопинг-туризма в Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Закареишвили: Россия долго работала, чтобы Сирия признала оккупированные территории
Заявление группы депутатов Верховного Совета Абхазской А/Р
Сирия признала независимость оккупированных Россией территорий Грузии
На ИнгуриГЭС все еще продолжаются ремонтные работы
Все основные агрегаты Ингури ГЭС остановлены
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Европейский суд коммуницировал жалобы по исчезновениям жителей Дагестана
Минфин Армении: Соотношение госдолга к ВВП достигло 58,8%
Тандилян: Министерство труда и социальных вопросов Армении тесно сотрудничает с СНБ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна