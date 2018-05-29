Линкольн Митчелл: Признание режима Сирии не повлечет положительный результат для самих этих регионов

29.05.2018 20:14 Признание режимом Сирии регионов Грузии не повлечет положительный результат для самих этих регионов – заявил "Акценту" эксперт по вопросам Грузии Линкольн Митчелл.



"Сирией управляет режим убийц, получающий огромную помощь от России. Соответственно, не удивительно, что Россия смогла убедить Сирию признать независимыми государствами регионы Грузии, Абхазию и "Южную Осетию". Признание этих регионов такими, как Сирия странами, не отразится положительно собственно на этих регионах, поскольку через много лет Сирия будет единственной страной, признавшей независимость этих регионов"- полагает Митчелл.



В то же время аналитик положительно оценивает политику непризнания власти Грузии:



"Правительство Грузии очень хорошо поработало в этом направлении, и это действительно видно".



К информации: Сирия признала независимыми государствами оккупированные Россией регионы Грузии. В ответ Грузия разрывает дипломатические отношения с Сирией.

















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