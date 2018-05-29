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Замглавы МИД исключает признания независимости оккупированных регионов ближневосточными странами


29.05.2018   21:01
По заявлению заместителя министра иностранных дел Грузии, опасности влияния со стороны других государств на повторение подобного нелегального действия не существует.

В ведомстве встретились с аккредитованными в стране послами. На встрече обсудили факт признания Сирией независимыми государствами оккупированных регионов Грузии, Абхазии и Самачабло.

По заявлению заместителя министра иностранных дел, МИД начал работать с целью разрыва дипломатических отношений с Республикой Сирия, о чем уже сообщили аккредитованным в Грузии послам. Заместитель министра внешнеполитического ведомства исключает, что позиции Сирии последуют другие государства в регионе, и признают независимость оккупированных территорий Грузии.

"Весь цивилизованный мир твердо поддерживает суверенитет, и территориальную целостность Грузии, в том числе страны того региона, в котором произошло это нелегальное признание. У нас очень активные контакты с восточным миром, странами Персидского залива, арабского мира Африки, и с данной точки зрения не существует какой-либо угрозы, что на это будет какая-то реакция, влияние на повторение подобного нелегального действия со стороны других государств"- заявил Давид Дондуа.

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По информации Министерства иностранных дел оккупированной де-факто т.н. Южной Осетии и администрации т.н. президента Абхазии, Сирия признала независимость Абхазии и т.н. т.н. Южной Осетии.

В ответ на признание оккупированных территорий Грузии независимыми государствами Министерство иностранных дел Грузии приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Сирией.







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