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Латвия осуждает «признание» Сирией независимости оккупированных регионов Грузии
29.05.2018 21:48
Министерство иностранных дел Латвии осуждает «признание» Сирией независимости оккупированных регионов Грузии. Заявление опубликовано на официальной веб-странице внешнеполитического ведомства Латвии.
«Министерство иностранных дел Латвии осуждает решение Сирийской Арабской Республики от 29 мая 2018 года о признании регионов Грузии – Абхазии и «т.н. Южной Осетии» независимыми государствами. Латвия подтверждает твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и считает регионы Абхазию и «Южную Осетию» неотъемлемой частью территории Грузии.
Призываем стороны конфликта конструктивно сотрудничать для урегулирования конфликта в рамках Женевских переговоров», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Латвии.
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