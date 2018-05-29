Глава МИД Украины осудил признание Сирией независимости оккупированных территорий Грузии

29.05.2018 21:49 Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил признание сирийским режимом независимости самопровозглашенных Абхазии и бывшей грузинской Автономной области т.н. Южная Осетия.



"Решительно осуждаю признание сирийским режимом независимости Абхазии и т.н. Южной Осетии. Мы остаемся верны поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии и неизменно стоим бок о бок с нашими грузинскими друзьями. Скопище союзников РФ всем давно известно", - написал Климкин.















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