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Глава МИД Украины осудил признание Сирией независимости оккупированных территорий Грузии


29.05.2018   21:49
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил признание сирийским режимом независимости самопровозглашенных Абхазии и бывшей грузинской Автономной области т.н. Южная Осетия.

"Решительно осуждаю признание сирийским режимом независимости Абхазии и т.н. Южной Осетии. Мы остаемся верны поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии и неизменно стоим бок о бок с нашими грузинскими друзьями. Скопище союзников РФ всем давно известно", - написал Климкин.






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