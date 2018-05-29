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Украина считает решение Дамаска ничтожным с точки зрения международного права


29.05.2018   22:21
Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает решение Сирийской Арабской Республики о признании независимости и установления дипломатических отношений с оккупированными территориями Грузии - Абхазией и Цхинвальском регионе / Южной Осетией.

Такие действия является очередным нарушением общепризнанных норм и принципов международного права со стороны режима Б.Асада и безусловным свидетельством намерения нынешней сирийской власти угодить кремлевскому режиму.

Напомним, что Сирия рядом с несколькими другими государствами-париями поддержала международное преступление Кремля - ​​вооруженную агрессию против Украины и попытку аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь. Учитывая откровенно антиукраинскую позицию высшего политического руководства Сирии, Украина прекратила политические контакты и сотрудничество с Дамаском.

Украина подтверждает свою приверженность политике поддержки государственного суверенитета и территориальной целостности Грузии и считает данное решение Дамаска ничтожным с точки зрения международного права.






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