Украина считает решение Дамаска ничтожным с точки зрения международного права

29.05.2018 22:21 Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает решение Сирийской Арабской Республики о признании независимости и установления дипломатических отношений с оккупированными территориями Грузии - Абхазией и Цхинвальском регионе / Южной Осетией.



Такие действия является очередным нарушением общепризнанных норм и принципов международного права со стороны режима Б.Асада и безусловным свидетельством намерения нынешней сирийской власти угодить кремлевскому режиму.



Напомним, что Сирия рядом с несколькими другими государствами-париями поддержала международное преступление Кремля - ​​вооруженную агрессию против Украины и попытку аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь. Учитывая откровенно антиукраинскую позицию высшего политического руководства Сирии, Украина прекратила политические контакты и сотрудничество с Дамаском.



Украина подтверждает свою приверженность политике поддержки государственного суверенитета и территориальной целостности Грузии и считает данное решение Дамаска ничтожным с точки зрения международного права.















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