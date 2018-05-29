|
|
Украина считает решение Дамаска ничтожным с точки зрения международного права
29.05.2018 22:21
Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает решение Сирийской Арабской Республики о признании независимости и установления дипломатических отношений с оккупированными территориями Грузии - Абхазией и Цхинвальском регионе / Южной Осетией.
Такие действия является очередным нарушением общепризнанных норм и принципов международного права со стороны режима Б.Асада и безусловным свидетельством намерения нынешней сирийской власти угодить кремлевскому режиму.
Напомним, что Сирия рядом с несколькими другими государствами-париями поддержала международное преступление Кремля - вооруженную агрессию против Украины и попытку аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь. Учитывая откровенно антиукраинскую позицию высшего политического руководства Сирии, Украина прекратила политические контакты и сотрудничество с Дамаском.
Украина подтверждает свою приверженность политике поддержки государственного суверенитета и территориальной целостности Грузии и считает данное решение Дамаска ничтожным с точки зрения международного права.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна