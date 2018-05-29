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Скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты - Маргвелашвили о Сирии
29.05.2018 22:24
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили откликается в «Твиттере» на признание Cирией оккупированной Абхазии и «т.н. Южной Осетии» и заявляет, что союзником России сегодня является режим Асада, который известен убийством детей химическим оружием.
«Твои союзники говорят о том, кто ты. Сегодня союзником России является режим Асада, известный убийством детей химическим оружием», — пишет президент Грузии.
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