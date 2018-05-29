Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Подобный шаг со стороны нелегитимного режима Асада не был удивительным - глава МИД Грузии


29.05.2018   23:04
Подобный шаг со стороны нелегитимного режима Асада, для которого собственное мирное население не представляет никакой ценности, не был удивительным, опять же под диктовку управляющей им России, - так откликнулся вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе на признание Сирией независимости Абхазии и т.н. т.н. Южной Осетии.

По его словам, касательно режима Асада у международного сообщества имеется четкая позиция. Поэтому это признание не представляет никакой угрозы международному процессу непризнания.

«Признание т.н. независимости двух исторических регионов Грузии – Абхазии и Цхинвали (т.н. Южной Осетии) манипулируемым Россией режимом Асада в Сирии является еще одним грубым нарушением Асадом международного права и должно быть осуждено международным сообществом.

Подобный шаг со стороны нелегитимного режима Асада, для которого собственное мирное население, и даже дети, не представляет никакой ценности, не был удивительным, опять же под диктовку управляющей им России.

У международного сообщества имеется четкая позиция касательно режима Асада, поэтому это признание не представляет никакой угрозы международному процессу непризнания.

Вызывает сожаление, что оккупационные режимы считают это победой и вынуждают наше население, проживающее в оккупированных регионах, жить под этой пропагандой. Связями с темными и управляемыми силами они пытаются создать некие иллюзии, вместо поиска путей к примирению и обеспечения возможностей развития для людей, проживающих на оккупированных территориях», - заявляет Михаил Джанелидзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Ломбарды стали своеобразным способом реализации украденных предметов - Бахтадзе
Выдача потребительских кредитов сократилась на 50-70%, а рассрочек на 30-50%
Перспективы шопинг-туризма в Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Закареишвили: Россия долго работала, чтобы Сирия признала оккупированные территории
Заявление группы депутатов Верховного Совета Абхазской А/Р
Сирия признала независимость оккупированных Россией территорий Грузии
На ИнгуриГЭС все еще продолжаются ремонтные работы
Все основные агрегаты Ингури ГЭС остановлены
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Европейский суд коммуницировал жалобы по исчезновениям жителей Дагестана
Минфин Армении: Соотношение госдолга к ВВП достигло 58,8%
Тандилян: Министерство труда и социальных вопросов Армении тесно сотрудничает с СНБ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна