Подобный шаг со стороны нелегитимного режима Асада не был удивительным - глава МИД Грузии

29.05.2018 23:04 Подобный шаг со стороны нелегитимного режима Асада, для которого собственное мирное население не представляет никакой ценности, не был удивительным, опять же под диктовку управляющей им России, - так откликнулся вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе на признание Сирией независимости Абхазии и т.н. т.н. Южной Осетии.



По его словам, касательно режима Асада у международного сообщества имеется четкая позиция. Поэтому это признание не представляет никакой угрозы международному процессу непризнания.



«Признание т.н. независимости двух исторических регионов Грузии – Абхазии и Цхинвали (т.н. Южной Осетии) манипулируемым Россией режимом Асада в Сирии является еще одним грубым нарушением Асадом международного права и должно быть осуждено международным сообществом.



Подобный шаг со стороны нелегитимного режима Асада, для которого собственное мирное население, и даже дети, не представляет никакой ценности, не был удивительным, опять же под диктовку управляющей им России.



У международного сообщества имеется четкая позиция касательно режима Асада, поэтому это признание не представляет никакой угрозы международному процессу непризнания.



Вызывает сожаление, что оккупационные режимы считают это победой и вынуждают наше население, проживающее в оккупированных регионах, жить под этой пропагандой. Связями с темными и управляемыми силами они пытаются создать некие иллюзии, вместо поиска путей к примирению и обеспечения возможностей развития для людей, проживающих на оккупированных территориях», - заявляет Михаил Джанелидзе.















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