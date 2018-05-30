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Хизер Науэрт: Решение режима Асада не меняет позицию США по суверенитету Грузии
30.05.2018 11:42
Оккупированные Россией Абхазия и «т.н. Южная Осетия» являются неотъемлемыми частями России, - об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт.
По ее словам, США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах.
«Считаем это решение по меньшей мере неразумным, и оно никак не меняет действительность или нашу позицию по этому вопросу», - заявила Науэрт.
Сирия вчера признала независимость оккупированных Абхазии и «т.н. Южной Осетии». В ответ на это Грузия начала процесс разрыва дипломатических отношений с Сирией.
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