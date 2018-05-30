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Имнадзе: Никаких Северной и Южной Осетии никогда не было, всегда были Алания и Самачабло


30.05.2018   14:55
Режим Башара Асада сделал еще один незаконный шаг, который противоречит международному праву, он «признал» оккупированные Россией территории независимыми государствами, — заявил посол Грузии в ООН Каха Имнадзе.

По словам Кахи Имнадзе, Абхазия и Цхинвали остаются под российской незаконной военной оккупацией.

«Нет сомнений в том, что этот шаг режима Асада был вдохновлен и осуществлен при подстрекательстве Россией. Хочу отметить, что режим Асада в очередной раз поддержал этническую чистку, что неудивительно. Россия часто говорит о праве на самоопределение народов. Я хотел бы напомнить им, что 100 лет назад, когда грузинский народ провозгласил независимость и создание Первой демократической республики, тогда это на самом деле было самоопределение. Самоопределение на самом деле это не то, когда переселяешь 75% населения, а с остальными под дулом ружья проводишь референдум. Затем, основываясь на результатах этого референдума, требуешь самоопределение. Также удивительно, когда лидеры т.н самопровозглашенных республик требуют интеграции с другими государствами. Это не самоопределение. Это — манипуляция. В таком случае легче всего посмотреть на географию. У нас есть естественная граница между Россией и Грузией — это Кавказские горы. Южной и Северной Осетии никогда не существовало. Всегда были Алания и Самачабло. Все остальное выдумали коммунисты, когда они захватили Грузию. Я также хотел бы сказать, что Россия продолжает предпринимать шаги в направлении фактической аннексии двух регионов и оккупация продолжается », — отметил Имнадзе.

По словам Кахи Имнадзе, Москва оформляет соглашения с де-факто властями, что означает полную интеграцию этих регионов в Россию.

«Россия продолжает обустраивать военную инфраструктуру. На оккупированных территориях находятся 10 тысяч российских солдат и 3000 российских офицеров безопасности. Москва продолжает военные учения в этих регионах и контролирует их воздушное пространство. Россия также продолжает создавать фортификационную инфраструктуру возле линии оккупации. В том числе устанавливает ограждения из колючей проволоки и другие барьеры. Она не впускает международные организации на эти территории.

Имеют место факты задержания грузин и убийств этнических грузин. Среди них, недавний последний случай, когда был задержан гражданин Грузии Арчил Татунашвили, он умер при неясных обстоятельствах и его тело было передано семье только через три недели. Год назад камеры также зафиксировали, как т.н абхазский пограничник погнался за гражданином Грузии и затем убил его. Преступники все еще не наказаны и остаются на оккупированных территориях », — сказал Каха Имнадзе.

Посол Грузии в ООН рассказал о мирной инициативе правительства Грузии, которая служит цели улучшения условий жизни граждан проживающих на оккупированных территориях.

По его словам, реализации этой инициативы препятствуют искусственные барьеры, создаваемые оккупационным режимом.






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