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Госдеп США: Религиозные активности вновь ограничены в регионах Абхазии и «Южной Осетии»


30.05.2018   17:14
Доклад Государственного департамента США - В докладе Государственного департамента США 2017 года отражена ситуация с религиозной свободой в разных странах, включая свободу выражения различных религиозных убеждений в Грузии.

Как отмечается в документе, религиозная деятельность остается ограниченной в регионах Абхазии и «т.н. Южной Осетии», которые не подлежат контролю со стороны центрального правительства.

По данным Государственного агентства по религиозным вопросам, духовные лица Грузинской православной церкви не могут проводить богослужения в «т.н. Южной Осетии» и Абхазии.

В документе говорится, что в январе в Абхазии российские вооруженные силы уничтожили в селе Цебельда храм 19 века и кладбище с целью обустройства на территории полигона для военной базы. 17 октября де-факто «Верховный суд» «т.н. Южной Осетии» объявил «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запретил их. Согласно тому же отчету, запрет «Свидетелей Иеговы» продолжится и в Абхазии.






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