На заседании СБ и ГА ООН распространилось заявление по вопросу «признания» Сирией оккупированных регионов Грузии

30.05.2018 18:29 Заявление Грузии о признании Сирией т.н независимости оккупированных регионов Грузии распространилось на заседании Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Грузии.



На заседании Совета Безопасности ООН, где обсуждался вопрос Украины, поднимался вопрос о Грузии. Глава украинской миссии осудил факт «признания» оккупированных территорий Грузии и подчеркнул незаконные совместные действия Российской Федерации и режима Асада.



«Фактически, Крым сегодня — огромная военная база, которая часто используется в отдаленных горячих точках, в том числе и для интервенции России в Сирию. В знак признательности, сирийский режим отправляет свои делегации в Сирию, и, как мы видели сегодня, он уже признал т.н независимость Абхазии и «т.н. Южной Осетии» », — заявил представитель Украины в ООН.



В своем выступлении вопрос оккупации Грузии подняла Швеция и Великобритания.



«Изменение границ с использованием военной силы — как мы стали свидетелями того не только в Украине, но и в Грузии, представляет угрозу, которая выходит за пределы Европы; когда государство принимает решение поставить под угрозу международное право и хартию ООН, это угроза для всех. Безопасность — это не игра с нулевым результатом и порядок основанный на правилах действует только тогда, когда эти правила выполняют все», — сказал посол Швеции в ООН.



Представитель Великобритании также рассказал о нестабильной ситуации в регионе в результате оккупации Грузии и Украины Российской Федерацией, который согласился с позицией Швеции и заявил, что проблема касается не только Украины и Грузии и направлена ​​против международного права.















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