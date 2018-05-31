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Дэвид Кремер: Грузия не должна сильно волноваться из-за признания режимом Асада ее оккупированных территорий


31.05.2018   14:56
Думаю, правительство Грузии не должно сильно волноваться за признание "т.н. Южной Осетии" и Абхазии режимом Асада – заявил профессор Университета Флориды Дэвид Кремер грузинской редакции "Голоса Америки" в связи с признанием Сирией оккупированных регионов Грузии. Кремер считает, что сирийский режим принял решение в результате давления Москвы.

"У Асада руки испачканы в крови сотни тысяч человек. Если эти два региона хотят получить признание от этого человека, тогда они заслуживают друг друга. Разумеется, Асад сделал этот шаг в результате давления"- заявил Кремер.

Того же мнения придерживается старший исследователь Фонда Карнеги по вопросам Евразии Пол Стронски, и говорит, что страны, которые признают оккупированные регионы Грузии, "в основном являются слабыми, завязшими в долгах, крайне коррумпированными".

"Откровенно говоря, я удивлен, что режиму Асада понадобилось столько времени для признания оккупированных регионов Грузии независимыми государствами. Спасение режима Асада зависит от России, и для достижения признания этих регионов Москве, наверное, не потребовалось больших манипуляций. Сирии нужна поддержка Москвы, и признанием Абхазии и т.н. Южной Осетии она ничего не теряет"- говорит Стронски.







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