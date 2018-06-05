Экспертиза установила до 100 повреждений на теле убитого в Цхинвали Арчила Татунашвили

05.06.2018 13:58 Известно медицинское заключение по делу Арчила Татунашвили, проведенное Национальным бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули. Как стало известно Первому каналу, оно было передано семье Татунашвили три дня назад.



В разговоре с Первым каналом адвокат семьи Татунашвили, юрист «Центра по правам человека» Тамар Авалиани заявила, что этим заключением невозможно установить точные причины гибели Арчила Татунашвили и в разумный срок должна быть проведена комиссионная экспертиза. По словам эксперта, ответ комиссионной экспертизы необходим, чтобы представить его в Европейский суд по правам человека.



Тамар Авалиани заявляет, что судебная экспертиза говорит о тех повреждениях, которые были на теле Арчила Татунашвили.



«Речь идет, например, об около 46 повреждениях, которые были нанесены в результате многоразового использования предметов с плоской цилиндрической плоскость. Это очень важно для расследования дела и все они, конечно, прижизненны.



Медицинская экспертиза фактически описала те около 100 повреждений, которые были на теле Арчила Татунашвили, однако этого недостаточно для установления причины смерти. Для этого, как написано в заключении, необходимо провести комиссионную экспертизу, чтобы определить тяжесть повреждений, а также, определить причины смерти.



Врачи-специалисты проведут комиссионную экспертизу и мы требуем, чтобы она была проведена своевременно. Это – очень малый компонент того заключения, которое нам необходимо. Комиссионного заключения пока нет. Мы ждем и надеемся, что она будет проведена в сокращенные сроки», — заявила Тамар Авалиани.



Вместе с тем, по ее словам, у них есть претензии в этому заключению.



«Например, на носу Татунашвили наблюдались множественные повреждения и переломы. Впалой была часть левого виска. Были повреждения у глаза, на лбу и у семьи есть ощущение, что это была огнестрельная рана. В медицинской экспертизе ничего не сказано об этой детали.



Нет речи о контрольной пуле, однако есть разговор, например, о кистях руки. Речь идет о кровоподтеках, переломах. Только на руках описаны до 20 переломов. Есть повреждения в области головы, гематомы, также в области мошонки. Как показывает анализ этого заключения, повреждения в этой области нанесены тупым предметом. Повреждения настолько значительны, на лицо до ста переломов и повреждений, что это не могло произойти без пыток и нечеловеческого обращения. У нас есть обоснованное подозрение, что Арчила Татунашвили жестоко пытали», — заявляет Тамар Авалиани.















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