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Российские оккупанты задержали настоятеля церкви Дирби отца Иоанна у оккупационной линии
05.06.2018 14:56
Российские оккупанты задержали настоятеля церкви Дирби отца Иоанна у оккупационной линии.
Факт Первому каналу подтвердили в Службе государственной безопасности.
По данным СГБ, задействована горячая линия и уже проинформирована наблюдательская миссия Евросоюза.
Сегодня российские военные задержали жителя села Хурвалети Темо Хухашвили у оккупационной линии.
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