Российские оккупанты задержали настоятеля церкви Дирби отца Иоанна у оккупационной линии

05.06.2018 14:56 Российские оккупанты задержали настоятеля церкви Дирби отца Иоанна у оккупационной линии.



Факт Первому каналу подтвердили в Службе государственной безопасности.



По данным СГБ, задействована горячая линия и уже проинформирована наблюдательская миссия Евросоюза.



Сегодня российские военные задержали жителя села Хурвалети Темо Хухашвили у оккупационной линии.















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