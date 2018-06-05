Российские оккупанты похитили грузинского пастуха

05.06.2018 16:57 Российские военные похитили жителя села Хурвалети Темура Хухашвили у оккупационной линии, когда он пас скот на пастбище села Цителубани.



Пастуха перевезли в изолятор временного содержания в оккупированном Цхинвали.



О происшествии информирована наблюдательская миссия Евросоюза.



Напомним, что сегодня же был похищен и настоятель церкви села Дирби отец Иоанн.

















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