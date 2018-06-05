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Российские оккупанты похитили грузинского пастуха
05.06.2018 16:57
Российские военные похитили жителя села Хурвалети Темура Хухашвили у оккупационной линии, когда он пас скот на пастбище села Цителубани.
Пастуха перевезли в изолятор временного содержания в оккупированном Цхинвали.
О происшествии информирована наблюдательская миссия Евросоюза.
Напомним, что сегодня же был похищен и настоятель церкви села Дирби отец Иоанн.
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