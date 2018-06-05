Похищенный оккупантами настоятель церкви Дирби отец Иоанн освобожден

05.06.2018 21:17 Настоятеля церкви Дирби имени Святого Георгия отца Иоанна, похищенного российскими оккупантами с линии оккупации, освободили.



Представителя духовенства уже передали грузинским правоохранителям на посту в Эргнети.



Российские военные похитили настоятеля церкви Дирби отца Иоанна сегодня с прилегающей к цхинвальской линии российской оккупации.



По информации Службы государственной безопасности, в связи с происшествием была задействована горячая линия и проинформирована наблюдательская миссия Евросоюза.



Российские военные сегодня же похитили и жителя села Хурвалети Темо Хухашвили, который все еще остается в заключении.















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