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Похищенный оккупантами настоятель церкви Дирби отец Иоанн освобожден
05.06.2018 21:17
Настоятеля церкви Дирби имени Святого Георгия отца Иоанна, похищенного российскими оккупантами с линии оккупации, освободили.
Представителя духовенства уже передали грузинским правоохранителям на посту в Эргнети.
Российские военные похитили настоятеля церкви Дирби отца Иоанна сегодня с прилегающей к цхинвальской линии российской оккупации.
По информации Службы государственной безопасности, в связи с происшествием была задействована горячая линия и проинформирована наблюдательская миссия Евросоюза.
Российские военные сегодня же похитили и жителя села Хурвалети Темо Хухашвили, который все еще остается в заключении.
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