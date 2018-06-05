Семья убитого в Цхинвали Арчила Татунашвили в ожидании окончательного заключения экспертизы

05.06.2018 23:07 Семья Арчила Татунашвили ознакомилась с медицинским заключением экспертизы его тела, которую провели в Национальном бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули. Как сказали Первому каналу в семье Татунашвили, тяжелейшим было получить информацию о том, что на его теле было около 100 повреждений.



Семья Арчила Татунашвили ждет комплексной экспертизы. После получения заключения они обратятся в Европейский суд по правам человека.



«Должно быть окончательное заключение, наверное пригласят кардиологов, нужна нейрохирургия, чтобы было заключение, могли ли такие пытки вызвать смерть моего сына. Мы должны внести дело и в Страсбургский суд, чтобы если будет возможно, были наказаны те негодяи которые так безбожно пытали моего сына», — отмечает Арчил Татунашвили.



Тело Арчила Татунашвили доставили из оккупированного Цхинвали 20 марта 2018 года.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

