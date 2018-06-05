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Цихелашвили: Экспертиза явствует, что по отношению к Арчилу Татунашвили имело место бесчеловечное обращение


05.06.2018   23:33
Заключение экспертизы явствует, что по отношению к Арчилу Татунашвили имело место бесчеловечное обращение, - об этом в беседе с журналистами заявила госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили.

«Заключение экспертизы подтверждает, что на его теле было более 100 повреждений. Это говорит о том, что по отношению к нему целенаправленно применялась сила, имели место бесчеловечное обращение и фактически пытки.

Опираясь на существующие материалы, следствие даст этому соответствующую квалификацию. Для следствия экспертные результаты очень важны. Знаю также, что планируется и проведение комиссионной экспертизы, которая непосредственно установит причины смерти.

То, что во время нахождения в незаконном заключении его насильственно лишили жизни, было однозначно изначально. Насколько мне известно, экспертиза описала абсолютно все повреждения очень детально. Множественность этих повреждений уже, разумеется, дает однозначную картину», - заявила Кетеван Цихелашвили.






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