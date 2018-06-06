Отец Арчила Татунашвили уверен в объективности следствия

06.06.2018 16:33 Отец Арчила Татунашвили, убитого цхинвальским режимом, уверен в объективности следствия. Выйдя из бюро экспертизы имени Самхараули, он заявил журналистам, что на данном этапе получил ответы на все вопросы.



«Меня интересовало, какие повреждения были на носу и лбу, почему они не были записаны в заключении. Как мне сказали, эти травмы не были нанесены при жизни. Мне сказали, что дело переквалифицировано на статью о пытках. С самого начала МВД пообещало мне, что будет стоять рядом, и стоит во всем. Главное, что в объективности следствия я не сомневаюсь», - заявил Георгий Татунашвили.



Напомним, 22 февраля оккупационным режимом в Ахалгори были задержаны трое грузинских граждан – Арчил Татунашвили, Леван Куташвили и Иосеб Павлиашвили. 23 февраля распространилась информация, что Арчил Татунашвили скончался при неопределенных обстоятельствах.



Спустя 26 дней, 20 марта тело Арчила Татунашвили посредством Красного Креста было передано грузинской стороне. В Национальном бюро экспертизы им. Самхараули была проведена экспертиза тела покойного.















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