Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Отец Арчила Татунашвили уверен в объективности следствия


06.06.2018   16:33
Отец Арчила Татунашвили, убитого цхинвальским режимом, уверен в объективности следствия. Выйдя из бюро экспертизы имени Самхараули, он заявил журналистам, что на данном этапе получил ответы на все вопросы.

«Меня интересовало, какие повреждения были на носу и лбу, почему они не были записаны в заключении. Как мне сказали, эти травмы не были нанесены при жизни. Мне сказали, что дело переквалифицировано на статью о пытках. С самого начала МВД пообещало мне, что будет стоять рядом, и стоит во всем. Главное, что в объективности следствия я не сомневаюсь», - заявил Георгий Татунашвили.

Напомним, 22 февраля оккупационным режимом в Ахалгори были задержаны трое грузинских граждан – Арчил Татунашвили, Леван Куташвили и Иосеб Павлиашвили. 23 февраля распространилась информация, что Арчил Татунашвили скончался при неопределенных обстоятельствах.

Спустя 26 дней, 20 марта тело Арчила Татунашвили посредством Красного Креста было передано грузинской стороне. В Национальном бюро экспертизы им. Самхараули была проведена экспертиза тела покойного.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Пассажиропоток в аэропортах Грузии возрос на 32%
Госаудит призывает увеличить штрафы против злостных нарушителей ПДД
В Грузии откроется первый в Восточной Европе отель бренда Radisson Collection
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Волкер: Всегда есть опасность, что некоторые страны признают т.н. независимость Абхазии и «Южной Осетии»
Жертвой абхазских мошенников стала пожилая россиянка
Предлагавшие отдых в Абхазии мошенники «надули» жительниц Тамбова
МИД Грузии: принцип домино с Абхазией и Цхинвальским регионом не сработает
Жительница Иванова, которая хотела поехать в Абхазию, стала жертвой мошенников
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Тбилиси машинисты метрополитена прекратили забастовку
Еще одно землетрясение произошло у армяно-грузинской границы
На данный момент нет информации о разрушениях в результате землетрясения в Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна