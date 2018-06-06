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Похищенного оккупантами Темура Хухашвили освободили
06.06.2018 21:44
Похищенного российскими оккупантами жителя села Хурвалети Горийского района Темура Хухашвили освободили.
Оккупационный режим передал Темура Хухашвили грузинским правоохранителям на посту в Эргнети.
За его освобождение семья заплатила штраф в размере 2009 российских рублей.
Освобожденного допросят в департаменте МВД в Шида Картли. Российские военные задержали пастуха на пастбище в Цителубани вчера.
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