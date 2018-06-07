Дело об убийстве Татунашвили будет приоритетным на сегодняшнем заседании в рамках МПРИ

07.06.2018 11:38 Главной темой сегодняшней встречи в рамках механизма по превенции инцидентов и реагированию на них будет дело Арчила Татунашвили и ограничение свободного передвижения людей в регионах, — об этом заявила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили.



Очередная встреча в рамках механизма по превенции инцидентов и реагированию на них намечена на 10:30.



«Конечно, главным вопросом на этой встрече будет тема Татунашвили и все те вопросы, которые важны для расследования. В том числе, речь идет и о передаче препаратов или других материалов дела, которые могут оказаться интересными для следствия или экспертизы», — заявила Кетеван Цихелашвили.















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