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Дело об убийстве Татунашвили будет приоритетным на сегодняшнем заседании в рамках МПРИ


07.06.2018   11:38
Главной темой сегодняшней встречи в рамках механизма по превенции инцидентов и реагированию на них будет дело Арчила Татунашвили и ограничение свободного передвижения людей в регионах, — об этом заявила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили.

Очередная встреча в рамках механизма по превенции инцидентов и реагированию на них намечена на 10:30.

«Конечно, главным вопросом на этой встрече будет тема Татунашвили и все те вопросы, которые важны для расследования. В том числе, речь идет и о передаче препаратов или других материалов дела, которые могут оказаться интересными для следствия или экспертизы», — заявила Кетеван Цихелашвили.






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