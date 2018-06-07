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Встреча в Эргнети завершилась безрезультатно - оккупанты не дали ответов по делу Татунашвили


07.06.2018   19:24
Рабочая встреча в рамках механизмов по превенции и реагирования на инциденты в Эргнети завершилась без конкретных результатов. Встреча продлилась шесть часов.

Грузинская сторона вновь не получила от представителей оккупированного Цхинвали информацию в связи с передачей внутренних органов Арчила Татунашвили.

Главным вопросом встречи было промежуточное заключение экспертизы по Арчилу Татунашвили. Данную информацию участникам встречи предоставила грузинская сторона.

По словам заместителя начальника аналитической службы СГБ Ираклия Антадзе, основное внимание было уделено убийству и пыткам Арчила Татунашвили.

«Мы предоставили участникам информацию об обстоятельствах смерти Арчила Татунашвили, и категорически потребовали передачу внутренних органов убитого. Что касается промежуточного заключения экспертизы, то мы не передавали документ, мы только предоставили информацию. Встреча завершилась так, что все основные вопросы остались без ответа», — отметил Антадзе.

По заявлению де-факто представителя оккупированного Цхинвали Егора Кочиева, на встрече говорилось об экспертизе тела Арчила Татунашвили, проведенной в Грузии.

«Я не видел заключения экспертизы, да мне это и не нужно, потому что у нас есть заключение экспертизы т.н. Южной Осетии, где все точно описано, и для меня этого достаточно. Из грузинских СМИ мы узнали, что они подтверждают существование заключения, в котором говорится о повреждениях, причиненных южноосетинской стороной. Грузинская сторона не передавала никакого заключения, и я не могу говорить об этом», сказал Кочиев.






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