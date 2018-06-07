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Вопрос о пытках и жестоком убийстве Арчила Татунашвили обсуждался на встрече в Эргнети


07.06.2018   22:41
В Эргнети прошла по счету 87-ая встреча в рамках Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них.

По информации Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии, со стороны центральной власти с особой остротой был поставлен вопрос о пытках и жестоком убийстве Арчила Татунашвили.

«Представители Службы государственной безопасности категорически потребовали передачи его внутренних органов. Представители центральной власти вновь акцентировали внимание на вопросе исчезновения и затем гибели при не определенных обстоятельствах Давида Башарули в оккупированном Ахалгорском районе в 2014 году», - отмечается в информации СГБ.

По их же информации, участники встречи акцентировали внимание на зафиксированных в последний период случаях т.н. бордеризации, незаконных фактах задержания, ограничениях, созданных для местных жителей в плане передвижения и всех других значительных инцидентах, которые создают угрозу существующей на месте обстановке безопасности.

Очередная встреча Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них пройдет 10 июля.






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