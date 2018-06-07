Вопрос о пытках и жестоком убийстве Арчила Татунашвили обсуждался на встрече в Эргнети

07.06.2018 22:41 В Эргнети прошла по счету 87-ая встреча в рамках Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них.



По информации Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии, со стороны центральной власти с особой остротой был поставлен вопрос о пытках и жестоком убийстве Арчила Татунашвили.



«Представители Службы государственной безопасности категорически потребовали передачи его внутренних органов. Представители центральной власти вновь акцентировали внимание на вопросе исчезновения и затем гибели при не определенных обстоятельствах Давида Башарули в оккупированном Ахалгорском районе в 2014 году», - отмечается в информации СГБ.



По их же информации, участники встречи акцентировали внимание на зафиксированных в последний период случаях т.н. бордеризации, незаконных фактах задержания, ограничениях, созданных для местных жителей в плане передвижения и всех других значительных инцидентах, которые создают угрозу существующей на месте обстановке безопасности.



Очередная встреча Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них пройдет 10 июля.















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