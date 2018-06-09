Джанелидзе: Сирия поддержала незаконную оккупацию регионов Грузии со стороны России

09.06.2018 18:22



Грузины считают, что эта провокация является ответной реакцией России на 100-летие завоевания независимости от Российской империи. Начиная с 90-х гг., Россия путем поддержки сепаратистских режимов, осуществляет фактический контроль над Абхазией и Цхинвали. В августе 2008 года Россия осуществила открытую военную агрессию против Грузии. В частности, он ввела свою регулярную армию в нашу страну и захватила наши территории. Впоследствии она объявила эти территории независимыми государствами, «Республикой Абхазия» и «Республикой т.н. Южная Осетия». В поддержку этих действий Россия обеспечила признание «независимости» регионов Грузии со стороны легко управляемых государств (Никарагуа, Венесуэла и Науру).



Большая часть международного сообщества, в том числе, четыре из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, кроме России, выступают против действий России. Несмотря на это, Россия продолжает нарушать Соглашение о прекращении огня, подписанное при посредничестве ЕС 12 августа 2008 года. Она пытается интегрировать Абхазию и Цхинвальский регион в свои системы вооруженных сил, безопасности и экономико-социальную систему; оставить в полной изоляции эти регионы от международных организаций — на фоне фактов нарушения прав человека и убийств этнических грузин, которые остаются безнаказанными; осуществляет этническую чистку и в то же время блокирует начало любых дискуссий по возвращению беженцев и вынужденно перемещенных лиц, которые составляют 70 процентов местного населения; И проводит политику русификации путем перевода процесса обучения в школах региона только на русский язык.



Россия использует все имеющиеся у нее на руках инструменты, в том числе, «гибридные» махинации на Западе. Использование Сирии для того, чтобы вызвать раздражение у международного сообщества, было ожидаемым. Это действие противоречит также и позиции США о территориальной целостности и суверенитете Грузии, которая неоднократно была озвучена на встречах премьер-министра Георгия Квирикашвили с членами Администрации Трампа, в том числе, с вице-президентом Майком Пенсом и госсекретарем Майком Помпео. У Грузии есть все основания верить, что особые отношения с США будут больше углубляться и укрепляться.



Россия наверно надеется, что использование Сирии в целях создания угрозы суверенной территории Грузии может послужить определенным сигналом для других государств, которые когда-то входили в границы советского Союза, и которых Россия по-прежнему воспринимает в качестве своей «сферы влияния». В современном мире не должно быть места для такого устаревшего мышления.



Россия, как правило, должна быть рада благополучию и стабильности своих соседей, в том числе, и Грузии. Благополучие, несмотря на сопротивление со стороны России, приближается к нам быстро. Грузия является прогрессивной демократической страной, которая играет все более важную роль по направлению торговли, транспорта и инвестиций. Это те направления, которые определяют Евразию и которые приносят пользу мировых масштабах как государствам, так и инвесторам. Усилия России на подрыв Грузии, также как и против поддержки Грузии со стороны США, в том числе путем возможного подписания соглашения о свободной торговле, наносят вред как самой России, так и интересам ее сателлитных государств.



Грузия четко продемонстрировала, что готова работать с Россией с целью мирного урегулирования конфликта, что должно основываться на уважении границ Грузии, признанных на международном уровне. Россия должна решить, останется ли она на темной стороне истории или будет содействовать миру, стабильности и процветанию в своем соседстве».





Статья министра иностранных дел Грузии Михаила Джанелидзе на Atlantic Council о признании режимом Асада оккупированных регионов Грузии (перевод с грузинского языка на русский язык Civil.ge):



Источник: Civil Georgia «На прошлой неделе режим Башара Аль-Асада в Сирии принял незаконное решение и признал Абхазию и Цхинвали (т.н. Южную Осетию), два исторических региона Грузии, в качестве независимых государств. Нет никаких сомнений, что это действие было совершено по приказу главного покровителя Асада — России. Согласно этому решению, режим Асада поддержал российскую агрессию против Грузии, незаконную оккупацию Абхазии и т.н. Южной Осетии, а также этническую чистку на этих территориях.Грузины считают, что эта провокация является ответной реакцией России на 100-летие завоевания независимости от Российской империи. Начиная с 90-х гг., Россия путем поддержки сепаратистских режимов, осуществляет фактический контроль над Абхазией и Цхинвали. В августе 2008 года Россия осуществила открытую военную агрессию против Грузии. В частности, он ввела свою регулярную армию в нашу страну и захватила наши территории. Впоследствии она объявила эти территории независимыми государствами, «Республикой Абхазия» и «Республикой т.н. Южная Осетия». В поддержку этих действий Россия обеспечила признание «независимости» регионов Грузии со стороны легко управляемых государств (Никарагуа, Венесуэла и Науру).Большая часть международного сообщества, в том числе, четыре из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, кроме России, выступают против действий России. Несмотря на это, Россия продолжает нарушать Соглашение о прекращении огня, подписанное при посредничестве ЕС 12 августа 2008 года. Она пытается интегрировать Абхазию и Цхинвальский регион в свои системы вооруженных сил, безопасности и экономико-социальную систему; оставить в полной изоляции эти регионы от международных организаций — на фоне фактов нарушения прав человека и убийств этнических грузин, которые остаются безнаказанными; осуществляет этническую чистку и в то же время блокирует начало любых дискуссий по возвращению беженцев и вынужденно перемещенных лиц, которые составляют 70 процентов местного населения; И проводит политику русификации путем перевода процесса обучения в школах региона только на русский язык.Россия использует все имеющиеся у нее на руках инструменты, в том числе, «гибридные» махинации на Западе. Использование Сирии для того, чтобы вызвать раздражение у международного сообщества, было ожидаемым. Это действие противоречит также и позиции США о территориальной целостности и суверенитете Грузии, которая неоднократно была озвучена на встречах премьер-министра Георгия Квирикашвили с членами Администрации Трампа, в том числе, с вице-президентом Майком Пенсом и госсекретарем Майком Помпео. У Грузии есть все основания верить, что особые отношения с США будут больше углубляться и укрепляться.Россия наверно надеется, что использование Сирии в целях создания угрозы суверенной территории Грузии может послужить определенным сигналом для других государств, которые когда-то входили в границы советского Союза, и которых Россия по-прежнему воспринимает в качестве своей «сферы влияния». В современном мире не должно быть места для такого устаревшего мышления.Россия, как правило, должна быть рада благополучию и стабильности своих соседей, в том числе, и Грузии. Благополучие, несмотря на сопротивление со стороны России, приближается к нам быстро. Грузия является прогрессивной демократической страной, которая играет все более важную роль по направлению торговли, транспорта и инвестиций. Это те направления, которые определяют Евразию и которые приносят пользу мировых масштабах как государствам, так и инвесторам. Усилия России на подрыв Грузии, также как и против поддержки Грузии со стороны США, в том числе путем возможного подписания соглашения о свободной торговле, наносят вред как самой России, так и интересам ее сателлитных государств.Грузия четко продемонстрировала, что готова работать с Россией с целью мирного урегулирования конфликта, что должно основываться на уважении границ Грузии, признанных на международном уровне. Россия должна решить, останется ли она на темной стороне истории или будет содействовать миру, стабильности и процветанию в своем соседстве».Статья министра иностранных дел Грузии Михаила Джанелидзе на Atlantic Council о признании режимом Асада оккупированных регионов Грузии (перевод с грузинского языка на русский язык Civil.ge):











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