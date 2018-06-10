Кобахидзе: Смерть Татунашвили стала ещё одной демонстрацией того, что ситуация в оккупированных регионах не является замороженной

10.06.2018 13:46 Похищения людей на оккупированных регионах Грузии — Абхазии и Цхинвальском регионе являются повседневным явлением, смерть гражданина Грузии Арчила Татунашвили в цхинвальской тюрьме стала ещё одной демонстрацией того, что существующая в оккупированных регионах ситуация не представляет собой замороженный конфликт, — заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе проходящей в Киеве второй по счету межпарламентской конференции на тему «Грузия, Молдова и Украина: усиление межпарламентского компонента регионального сотрудничества и безопасности, и развитие взаимодействия с ЕС и НАТО».



«Наше сотрудничество основано на очень важных связях между нашими тремя нациями, и конечно, у нас есть общие проблемы, в частности, связанные с территориальной целостностью, что делает наше сотрудничество ещё более важным…



Мы все — жертвы российской агрессии. Правительство Грузии реализует прагматичную политику в отношении России, и наши западные партнеры активно поддерживают эту политику.



Мы существенно изменили подход к Российской Федерации и достигли определенного прогресса в отношениях с Россией. Этот прогресс в основном связан с гуманитарными и экономическими отношениями, что же касается политического прогресса — то здесь у нас нулевой результат. Россия остается агрессивной силой, а в оккупированных регионах Грузии — Абхазии и Цхинвали сложная ситуация. Особенно тяжелое положение в сфере защиты прав человека. Похищения людей происходят почти ежедневно. Смерть гражданина Грузии Арчил Татунашвили в тюрьме Цхинвали была еще одной демонстрацией того, что существующая в оккупированных регионах ситуация не является замороженным конфликтом, более того, эта ситуация несёт мирным людям смерть и попрание прав человека», — сказал Ираклий Кобахидзе.



По словам Кобахидзе, что касается западной интеграции, это не просто политическое решение правительства.



«Прежде всего, это решение, основанное на ценностях грузинского народа. Грузинская нация верит в то, что мы исторически связаны с европейской семьей и разделяем те же ценности, на которых основан Евросоюз. Вот что усиливает наши устремления. Европейская интеграция пользуется высокой поддержкой в грузинском народе.



Я еще раз скажу, что воля грузинской нации, основанная на ценностях — стать полноправным членом европейской семьи и евроатлантической семьи, и если мы будем стоять вместе, то мы верим, что достигнем этих целей.



Я упомянул прагматичную политику с Россией. Прагматичная политика не означает, что у нас нет красных линий. У нас очень четкие красные линии, которые связаны с отношениями с Российской Федерацией, с прагматичной политикой. Эти красные линии связаны с двумя главными проблемами: первая — территориальная целостность Грузии — эта красная линия, которую никогда не пересечет грузинский народ и правительство Грузии. И второй вопрос — это интеграция в европейские и евроатлантические структуры. Это наши четкие приоритеты, и мы действуем в соответствии с ними», — заявил Ираклий Кобахидзе.















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