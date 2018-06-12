О целях Русской Церкви в Грузии

12.06.2018 15:55 О факте, что патриархия и Священный Синод России являются ведомственным дополнением разведки и контрразведки, а также других силовых и специальных служб Российской Федерации, сегодня уже никто не спорит. У этой данности в современной России есть вое историческое прошлое - так было, и так продолжается.



Факт №1



В XVIII веке, в 1721 году Петр I создал систему, которая превратила Русскую Православную Церковь в инструмент достижения внутренних и внешних политических целей правящего политического класса/власти. Он упразднил институт патриарха России, и с целью контроля Церкви создал управляющий орган Священного Синода, во главе которого поставил мирянина, обер-прокурора. Любой член Синода клялся в верности императору. Все решения, связанные с Церковью, принимал только новый, верховный властелин, светское лицо.



Факт №2



Полное подчинение Церкви закончила Екатерина II. По ее поручению в 1764 году у Церкви отобрали земли, церковные должности разделили на классы, и духовенству назначили зарплату из казны империи. Зависимый от зарплаты русский клирик стал молчаливым исполнителем воли власти.



Факт №3



В XIX веке в Грузию за



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