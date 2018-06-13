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Резолюцию Грузии в ООН в этом году поддержала 81 страна
13.06.2018 09:48
Количество сторонников резолюции, инициированной Грузией в ООН выросло на один, а противников – на два.
Резолюцию «О статусе вынужденно перемещенных лиц и беженцев из Абхазии, Грузия и Цхинвальского региона / т.н. Южной Осетии, Грузия» в этом году поддержала 81 страна.
В прошлом году это число составляло 80. По информации посла Грузии в ООН Кахи Имнадзе, в этом году Грузии выразили поддержку Македония, Джибути, Доминиканская Республика, Кирибати и Свазиленд (Королевство Эсватини). Часть этих стран не участвовала в голосовании в прошлом году.
Кроме того, представители нескольких стран, которые поддержали этот документ в прошлом году, во время голосования в этом году отсутствовали в зале по разным причинам.
К противниками резолюции, инициированной Грузией в этом году добавились Северная Корея, Мьянма и Судан. На голосовании не присутствовал представитель Сирии. Соответственно, если в прошлом году Сирия была против документа, в этом году ее голос не был зафиксирован.
У резолюции в общей сложности 16 противников (в прошлом году было 14), в их числе: Беларусь, Бурунди, Армения, Куба, Лаос, Науру, Никарагуа, Филиппины, Россия, Южный Судан, Венесуэла, Вьетнам и Зимбабве.
С 61 до 62 выросло в этом году число стран, которые воздержались при голосовании.
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