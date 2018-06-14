Двум правоохранителям цхинвальского режима заочно предъявлено обвинение по делу об убийстве Татунашвили

14.06.2018 17:38 Прокуратура Грузии, на основании доказательств, собранных в ходе расследования по уголовному делу, которое ведет МВД, заочно предъявила обвинения сотрудникам т.н. правоохранительных органов оккупированного Цхинвали Давиду Гурциеву и Алику Табоеву за помощь в лишении свободы по предварительному сговору группой лиц и пытках, совершенных группой лиц, в отношении Арчила Татунашвили, Л.К. и И.П.



Как отмечается в информации прокуратуры, следствием установлено, что гражданин Грузии Арчил Татунашвили периодически ходил на территорию оккупированного Ахалгорского района, где вел предпринимательскую деятельность.



«20 февраля 2018 года, после того, как он покинул вышеуказанную территорию, сотрудникам т.н. правоохранительных органов оккупированного Цхинвальского региона стало известно, что Арчил Татунашвили служил в вооруженных силах Грузии в августе 2008 года, из-за чего решили его наказать и пытать.



22 февраля 2018 года, граждане Грузии Арчил Татунашвили, И.П. и Л.К. с территории, контролируемой властями Грузии, зашли на территорию оккупированного Ахалгори, где с помощью принадлежащего Арчилу Татунашвили автомобиля и автомобиля под управлением Л.К. ввезли фрукты и овощи. О данном обстоятельстве стало известно сотрудникам т.н. правоохранительных органов оккупированного Цхинвали и они решили незаконно лишить Арчила Татунашвили свободы, отвезти в удобное для них место и там пытать.



Для достижения цели, 22 февраля 2018 года, у села Мосабруни Ахалгорского района помощник прокурора т.н. прокуратуры оккупированного Ахалгори Давид Гурциев, глава отделения службы т.н. «КГБ» оккупированного Ахалгори Алик Табоев и другие сотрудники т.н. правоохранительных органов оккупированного Ахалгорского региона, незаконно лишили свободы Арчила Татунашвили, И.П. и Л.К. и перевезли в здание т.н. службы безопасности Ахалгорского района сначала Арчила Татунашвили, а позднее – И.П. и Л.К., где на Арчила Татунашвили надели наручники и с целью пыток, передали вооруженным сотрудникам т.н. правоохранительных органов оккупированного Цхинвальского региона, которые увезли его в Цхинвали.



До того, как отвезти Арчила Татунашвили в Цхинвали, Л.К. и И.П. временно освободили, однако затем вновь лишили свободы.



В здании т.н. прокуратуры Цхинвали т.н. правоохранители оккупированного Цхинвальского региона пытали Арчила Татунашвили за участие в августовской войне 2008 года, во время чего нанесли ему более 100 повреждений тела. Позднее Арчил Татунашвили скончался.



Так как обвиняемые Давид Гурциев и Алик Табоев избегают явки в правоохранительные органы, им заочно предъявлены обвинения по подпунктам «А» и «В» третьей части 143-ей статьи УК Грузии (незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц) и подпунктам «Д» и «Ё» второй части статьи 25-1441 УК Грузии (соучастие в пытках, совершенных группой лиц; с нарушением равноправия людей, ввиду их расы, цвета кожи, языка, пола, отношения к религии, вероисповедания, политических или иных взглядов, национальной, этнической, социальной принадлежности, происхождения, места жительства, имущественного или сословного положения).



В установленные законом сроки прокуратура обратится в суд с требованием использования в отношении обвиняемых заключения в качестве меры пресечения. Следствие по уголовному делу продолжается в целях установления других лиц, совершивших преступление. Следствие ведет министерство внутренних дел Грузии. Обвинения, предъявленные Давиду Гурциеву и Алику Табоеву в виде наказания предусматривают лишение свободы сроком от девяти до пятнадцати лет», — отмечается в информации прокуратуры.















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