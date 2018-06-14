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Цихелашвили: Резолюция подчеркивает, что для безопасности в Европе необходимо мирное решение конфликта


14.06.2018   19:41
Государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили называет принятие Европарламентом резолюции большой победой. По словам Кетеван Цихелашвили, резолюция указывает на те проблемы, которые являются главным вызовом не только для Грузии, но и европейской безопасности.

«Это происходит в десятую годовщину российской агрессии в отношении оккупированных территорий Грузии. Именно в том разрезе, что уже десять лет мы имеем открытую и продолжающуюся оккупацию. Эта резолюция указывает на те проблемы, которые являются главным вызовом не только для Грузии, но и для устойчивой европейской безопасности. Также подчеркивает, что для устойчивой стабильности и безопасности в Европе необходимо мирное урегулирование конфликта. Для нас очень важны все пункты. Особенно приветствуется то, что ЕС так единогласно поддерживает новую мирную инициативу, которую подготовил наш аппарат и разработал вместе с правительством», — заявила Кетеван Цихелашвили.

По ее словам, принятием данной резолюции Евросоюз выразил четкую поддержку Грузии.

«Это наша громкая заявка о том, что мирный курс является непоколебимым. Мы с удвоенным усилием продолжим добиваться строительства доверия нашего населения, разделенного проволочными ограждениями, улучшения их положения. В этом у нас есть полная поддержка, о чем нам четко заявил Евросоюз», — отметила Цихелашвили.

Европарламент принял резолюцию по Грузии – «Оккупированные территории Грузии спустя 10 лет с российской интервенции». За резолюцию проголосовали недавно и утвердили большинством голосов.






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