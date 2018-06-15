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Президиум Балтийской Ассамблеи решительно осуждает признание оккупированных территорий Грузии Сирией


15.06.2018   19:51
Согласно информации, опубликованной парламентом Грузии, Президиум Балтийской Ассамблеи решительно осуждает решение Сирии о признании независимости оккупированных регионов Грузии: Абхазии и Цхинвали/«т.н. Южной Осетии», и установлении дипломатических отношений с ними.

Парламент Грузии публикует заявление Балтийской Ассамблеи, касающееся решения Сирии о признании независимости оккупированных районов Грузии - Абхазии и Цхинвали / т.н. Южной Осетии.

"Это решение Сирии нарушает международное право, и принципы территориальной целостности, определенные Уставом Организации Объединенных Наций и соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН.

Президиум Балтийской Ассамблеи подтверждает решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ.

Мы по-прежнему активно поддерживаем разрешение конфликта, а Президиум Балтийской Ассамблеи призывает все стороны, участвующие в Женевских переговорах, к конструктивному сотрудничеству для разрешения конфликта" - говорится в заявлении Президиума Балтийской Ассамблеи.







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