Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Гиви Татунашвили был лично знаком с тем, кто участвовал в пытках его сына


15.06.2018   20:58
Отец гражданина Грузии Арчила Татунашвили, который скончался в феврале 2018 года от пыток в Цхинвали, был лично знаком с Давидом Гурциевым, участвовавшим в незаконном задержании и в пытках его сына. В данный момент Гурциев занимает пост и.о. прокурора Ахалгорского района самопровозглашенной республики т.н. Южная Осетия. До этого он занимал пост помощника прокурора этого же района.


«Я знаком с Гурциевым. Он оказался змеей. Я и отца его хорошо знал, и его самого - еще с детства. Он вырос почти на моих глазах. Вот, нелюдем оказался...» - сказал Гиви Татунашвили, передает грузинская служба Радио Свобода.


14 июня грузинская прокуратура сделала заявление о том, что заочно возбудила уголовное дело в отношении помощника прокурора, а ныне - и.о. прокурора Ахалгорского района Давида Гурциева и сотрудника КГБ того же района Алика Табуева. Прокуратура обвиняет их в пособничестве преднамеренному лишению свободы и пытках Арчила Татунашвили, а также незаконном задержании двух других граждан Грузии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Кандидат в премьер-министры встретился с президентом АБР
Приоритеты кандидата в премьеры – образование и инновации
В первом квартале 2018 года продажи недвижимости составили 27 496 единиц
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
16 стран, проголосовавших против возвращения беженцев в Абхазию и Цхинвали
Вануату и Тувалу поддержали инициированную Грузией в ООН резолюции
Населению оккупированного Гальского района предлагают бесплатные курсы абхазского языка
Более 400 российских туристов купили путевки в Абхазию через поддельные сайты
Два жителя Абхазии осуждены за убийство российского туриста
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Правящее большинство уже представило президенту выбранную на пост премьера кандидатуру Мамуки Бахтадзе
Чугошвили: Европарламент принял историческое решение
В Кобулети убит начальник одного из полицейских управлений
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна