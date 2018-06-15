Гиви Татунашвили был лично знаком с тем, кто участвовал в пытках его сына

15.06.2018 20:58 Отец гражданина Грузии Арчила Татунашвили, который скончался в феврале 2018 года от пыток в Цхинвали, был лично знаком с Давидом Гурциевым, участвовавшим в незаконном задержании и в пытках его сына. В данный момент Гурциев занимает пост и.о. прокурора Ахалгорского района самопровозглашенной республики т.н. Южная Осетия. До этого он занимал пост помощника прокурора этого же района.





«Я знаком с Гурциевым. Он оказался змеей. Я и отца его хорошо знал, и его самого - еще с детства. Он вырос почти на моих глазах. Вот, нелюдем оказался...» - сказал Гиви Татунашвили, передает грузинская служба Радио Свобода.





14 июня грузинская прокуратура сделала заявление о том, что заочно возбудила уголовное дело в отношении помощника прокурора, а ныне - и.о. прокурора Ахалгорского района Давида Гурциева и сотрудника КГБ того же района Алика Табуева. Прокуратура обвиняет их в пособничестве преднамеренному лишению свободы и пытках Арчила Татунашвили, а также незаконном задержании двух других граждан Грузии.















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