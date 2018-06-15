Оккупанты освободили задержанную женщину с двумя малолетними детьми

15.06.2018 21:10 Российские оккупанты задержали женщину с двумя малолетними детьми вблизи оккупационной линии в районе села Атоци. Женщина с детьми была задержана при попытке навестить родственников.



Представители оккупационных сил не стали перевозить задержанных в Цхинвали.



После освобождения женщину вместе с детьми перевели на допрос в региональное управление полиции Шида Картли.















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