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Оккупанты освободили задержанную женщину с двумя малолетними детьми
15.06.2018 21:10
Российские оккупанты задержали женщину с двумя малолетними детьми вблизи оккупационной линии в районе села Атоци. Женщина с детьми была задержана при попытке навестить родственников.
Представители оккупационных сил не стали перевозить задержанных в Цхинвали.
После освобождения женщину вместе с детьми перевели на допрос в региональное управление полиции Шида Картли.
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