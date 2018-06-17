Из села Ахалубани Горийского района похищен пастух

17.06.2018 14:40 Из села Ахалубани Горийского района оккупантами похищен пастух, 68-летний Миша Петриашвили. Об этом сообщили в Горийском муниципалитете.



По их информации, пастух вместе с двумя односельчанами пас на пастбище скот, и в это время был похищен.



По информации местных жителей, пастухи находились на территории, контролируемой центральными властями Грузии и линию оккупации не пересекали.

















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