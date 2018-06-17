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СГБ: О похищении жителя села Ахалубани информирована наблюдательная миссия ЕС


17.06.2018   18:09
По информации Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии, о факте похищения жителя села Ахалубани информирована наблюдательная миссия Евросоюза (ЕС). Как сообщают в СГБ, грузинский гражданин задержан за «незаконное пересечение» линии российской оккупации.

Из села Ахалубани Горийского района сегодня был похищен пастух, 68-летний Миша Петриашвили.

По информации Горийского муниципалитета, пастух вместе с двумя односельчанами пас на пастбище скот, и в это время был похищен. По информации местных жителей, пастухи находились на территории, контролируемой центральными властями Грузии и т.н. границу не пересекали.






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