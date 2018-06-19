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В Женеве начинается 44-ый раунд Женевских международных переговоров
19.06.2018 11:08
В Женеве сегодня начинается 44-ый раунд Женевских международных переговоров.
Главные темы обсуждения – факты незаконного посягательства на жизнь граждан Грузии, создание международного механизма безопасности в оккупированных регионах с полным соблюдением соглашения о прекращении огня и переговоры о применении силы, которые на прошлом раунде вошли в тупик по причине деструктивной позиции России.
Стороны будут говорить о необходимости немедленного задержания обвиняемого в убийстве Гиги Отхозория, посягательстве на жизнь Арчила Татунашвили и наказании виновных. Грузинская сторона вновь призывает РФ, не создавать проблемы следствию, чтобы преступники предстали перед правосудием.
В ходе переговоров более детально будут рассматривать положение в связи с безопасностью на оккупированных территориях Грузии, гуманитарную обстановку и положение с точки зрения прав человека.
44-ый раунд Женевских международных переговоров завершится 20 июня.
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