Грузинская сторона сегодня передаст участникам Женевских переговоров заключение экспертизы по делу Татунашвили

20.06.2018 16:13 Грузинская сторона сегодня впервые передаст участникам Женевских переговоров заключение медицинской экспертизы по телу Арчила Татунашвили, которую провело Национальное бюро имени Левана Самхараули и потребует наказать виновных.



Об этом Первому каналу заявил и.о. заместителя министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа.



«Я согласен с г-ном Карасиным, что убийство Татунашвили является трагедией. Эта трагедия не должна повториться, однако для этого необходимо, чтобы Россия выполняла обязательства от 12 августа 2008 года, были созданы международные механизмы, которые будут контролировать неприменение силы и вывод оккупационных сил с территории Грузии. Только в этом случае можно говорить о стабильности и мире в регионе», — отметил и.о. заместителя министра иностранных дел Грузии.



По словам Дондуа, своими заявлениями заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин пытается избежать тех обязательств, которые возлагаются на Россию. По его словам, Россия является силой, которая осуществляет эффективный контроль на оккупированных территориях.



«Сегодня на встрече мы передадим участникам Женевских переговоров заключение, подготовленное бюро имени Самхараули, чтобы у них было полное представление о том, трагедия какого уровня развернулась. Это заключение будет передано и российской стороне. Нужно сделать все, чтобы избежать трагедий, расследовать это конкретное преступление, наказать виновных и восстановить правосудие. Трагедия заключается в том, что это – единичный случай и он не первый. К сожалению, это – уже третий случай. В 2014 году похитили Давида Башарули и его обнаружили повешанным на дереве. Существуют доказательства, что он был задержан в Цхинвальском изоляторе. В 2016 году т.н. пограничники убили Гигу Отхозория. В 2018 году трагедия случилась в третий раз. Это не была жертва уличного криминала. Это была жертва бандитских разборок. Это было преступлением представителей оккупационного режима, де-факто властей. Это – системное преступление. Причина – продолжающаяся оккупация, которую ведет российская сторона», — заявил Давид Дондуа.



По его словам, единственным выходом является деоккупация и восстановление порядка на оккупированных территориях.















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