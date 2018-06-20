|
|
Бахтадзе: Верим, что Грузия будет безальтернативной страной для наших абхазских и осетинских братьев
20.06.2018 17:47
Мы верим, что Грузия станет демократической, экономически сильной и современной страной, которая будет привлекательной и безальтернативной для наших абхазских и осетинских братьев, — об этом кандидат в премьер-министры Грузии Мамука Бахтадзе заявил в ходе выступления на внеочередном заседании парламента.
Как отметил Мамука Бахтадзе, все реформы, которые осуществит правительство Грузии, будь то экономические, структурные, образовательные или социальные, служат одной цели – достойная жизнь каждого гражданина.
«Все вышеперечисленные реформы, которые мы осуществим, будь то экономические, структурные, образовательные или социальные, служат одной цели – последовательно и быстро добиться достойной жизни каждого гражданина, каждого человека. И в конце, мы верим, что Грузия станет демократической, экономически сильной и современной страной, которая будет привлекательной и безальтернативной для наших абхазских и осетинских братьев, чтобы они вернулись в общую семью и мы вместе строили сильную, европейскую страну». – заявил Мамука Бахтадзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна