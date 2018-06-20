Бахтадзе: Верим, что Грузия будет безальтернативной страной для наших абхазских и осетинских братьев

20.06.2018 17:47 Мы верим, что Грузия станет демократической, экономически сильной и современной страной, которая будет привлекательной и безальтернативной для наших абхазских и осетинских братьев, — об этом кандидат в премьер-министры Грузии Мамука Бахтадзе заявил в ходе выступления на внеочередном заседании парламента.



Как отметил Мамука Бахтадзе, все реформы, которые осуществит правительство Грузии, будь то экономические, структурные, образовательные или социальные, служат одной цели – достойная жизнь каждого гражданина.



«Все вышеперечисленные реформы, которые мы осуществим, будь то экономические, структурные, образовательные или социальные, служат одной цели – последовательно и быстро добиться достойной жизни каждого гражданина, каждого человека. И в конце, мы верим, что Грузия станет демократической, экономически сильной и современной страной, которая будет привлекательной и безальтернативной для наших абхазских и осетинских братьев, чтобы они вернулись в общую семью и мы вместе строили сильную, европейскую страну». – заявил Мамука Бахтадзе.















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