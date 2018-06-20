Права человека на оккупированных территориях должны попасть под мониторинг - Лорткипанидзе

20.06.2018 18:04 «Все стремятся, чтобы у Женевских переговоров был результат, но мы должны понимать значение этой динамики», — об этом Первому каналу в Женеве заявил и.о. заместителя министра юстиции Грузии Гоча Лорткипанидзе.





«Это – единственный формат, где мы встречаемся с Российской Федерацией и говорим о решении конфликта. Мы привлечем внимание к нарушениям прав человека, нарушениям прав грузин и перед нами стоят несколько основных задач. Сформированная трагичная практика еще раз подтверждает, что необходимо привлечь особое внимание», — отметил Лорткипанидзе.



По его словам, очень важно, чтобы положение с точки зрения прав человека на оккупированных территориях попало под мониторинг.



«Мы несколько раз предложили участникам переговоров предложения. Сегодня вновь сделаем акцент. Особо принципиально мы будем говорить о деле Татунашвили и сделаем все для того, чтобы встал вопрос ответственности виновных», — заявил Гоча Лорткипанидзе.



В Женеве проходит 44-ый раунд международных переговоров.















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