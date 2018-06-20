Внутренние органы Арчила Татунашвили находятся во Владикавказе - Карасин

20.06.2018 20:05 «Внутренние органы Арчила Татунашвили находятся во Владикавказе», — заявил в эксклюзивном интервью Первому каналу заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.



«Мы должны решить проблемы, связанные с этим трагическим инцидентом. Моя позиция заключается в том, что трагедия не должна повториться. Мы услышали требования и мнения грузинской стороны. Хочу сказать, что на встрече по данной теме все разъяснения детально сделал представитель т.н. Южной Осетии. Мы, Россия, можем участовать в данной теме только в той дозе, в которой это возможно. Главное и необходимое, чтобы Грузия говорила с Южной Осетией. Что же касается вопроса о внутренних органах Арчила Татунашвили, то они не в Москве, а во Владикавказе. В лаборатории Владикавказа была проведена экспертиза. Хочу сказать, что лаборатория также провела независимое расследование. Вы должны понять, что Россия не может решить данные вопросы, так как эта проблема возникла между Грузией и Южной Осетией», — заявил Гигорий Карасин.



Напомним, что Арчил Татунашвили был убит в результате пыток в цхинвальском изоляторе. Российская сторона и их цхинвальские марионетки, несмотря на неоднократные требования грузинской стороны и мирового сообщества, выдали тело убитого лишь через месяц после его смерти. Тело было выдано без внутренних органов. Семья Арчила Татунашвили требует передачи внутренних органов их сына.

















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