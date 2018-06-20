Тбилиси так и не получил содержательного ответа России по убийству Татунашвили - Давид Дондуа

20.06.2018 21:12 И.о. заместителя министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа сообщил, что грузинская сторона передала участникам переговоров в Женеве заключение экспертизы по Арчилу Татунашвили.



«Документ довольно объемный, и на ознакомление с ним потребуется время. Но и без этого есть очень много информации. У нас были конкретные вопросы, и можно было ответить на них без прочтения заключения. Мы передали всем участникам перевод заключения экспертизы, чтобы они имели полное представление о качестве и характере трагедии», — пояснил Дондуа.



Исполняющий обязанности заместителя министра иностранных дел Грузии отметил, что делу Арчила Татунашвили было уделено достаточно времени.



«Мы подробно поговорили об этом трагическом происшествии. Мы указали, что это не единичный случай, более того, это уже стало опасной тенденцией. Необходимо дать адекватные ответы на вопросы, наказать преступников и обеспечить правосудие. Была высказана полная поддержка от сопредседателей и представителей США. К сожалению, мы услышали хорошо известную, старую и бессодержательную риторику. Если говорите, что смерть была вызвана сердечным приступом, а не убийством, тогда где же находится сердце, где внутренние органы, экспертиза которых должна установить реальную причину смерти? Когда мы не получили никакого ответа на эти вопросы, тогда мы задали эти вопросы непосредственно представителям России. Экспертиза была проведена на территории России, и ясно, что вывод, предоставленный Цхинвали, написан российским экспертом. Мы задали конкретный вопрос. Если это был сердечный приступ, то где же сердце, если это было нарушение функции печени, тогда где печень, если это было кровоизлияние, тогда где мозг? Мы выслушали обвинения в излишних эмоциях и чрезмерной политизированности вопросов. Политизация — это именно то, что делают русские. У них нет ответов на конкретные вопросы, и они переходят в атаку. Целый день говорим об этом. К сожалению, мы не получили содержательного ответа», — заявил Дэвид Дондуа.



О том, что внутренние органы убитого цхинвальскими бандформированиями гражданина Грузии Арчила Татунашвили находятся во Владикавказе, заявил сегодня грузинскому "Первому каналу" заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин



«Мы должны решить проблемы, связанные с этим трагическим инцидентом. Моя позиция заключается в том, что трагедия не должна повториться. Мы услышали требования и мнения грузинской стороны. Хочу сказать, что на встрече по данной теме все разъяснения детально сделал представитель т.н. т.н. Южной Осетии. Мы, Россия, можем участовать в данной теме только в той дозе, в которой это возможно. Главное и необходимое, чтобы Грузия говорила с Южной Осетией. Что же касается вопроса о внутренних органах Арчила Татунашвили, то они не в Москве, а во Владикавказе. В лаборатории Владикавказа была проведена экспертиза. Хочу сказать, что лаборатория также провела независимое расследование. Вы должны понять, что Россия не может решить данные вопросы, так как эта проблема возникла между Грузией и Южной Осетией», — заявил Гигорий Карасин.



В Женеве проходит 44-й раунд международных переговоров.















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