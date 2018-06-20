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Чтобы избежать возобновления войны, оккупационные войска должны покинуть Грузию - Давид Дондуа


20.06.2018   21:32
Женевские переговоры важны и необходимо их продолжать, — об этом Первому каналу в Женеве заявил и.о. министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа.

«В этом вопросе я согласен с Григорием Карасиным и все участники такого же мнения, но чтобы не произошло возобновление боевых действий, для этого собираться четыре раза в год в Женеве — недостаточно. Для этого необходимо, чтобы незаконные вооруженные силы, оккупационные войска покинули территорию Грузии», — заявил Давид Дондуа.

По его словам, необходимо пресечь те провокации, которые имеют место.

«Нужно убрать искусственные барьеры, которые мешают населению в передвижении и примирении, необходимо прекратить незаконные задержания, практику похищений и должны быть обеспечены элементарные права, которые отобраны у проживающего там населения Грузии. Эти провокации являются угрозой и до их решения ситуация будет взрывоопасной», — отметил Дондуа.

Напомним, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин сегодня заявил, что уверен, что если бы не Женевские переговоры, боевые действия возобновились бы через 3-6 месяцев.






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