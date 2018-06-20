Послы ОБСЕ в ходе визита в Грузию обсудили вопросы о оккупированной Абхазии и Цхинвальского региона

20.06.2018 22:31 Группа послов государств-членов ОБСЕ посещает Грузию с 19 по 21 июня, впервые после визита, проведенного 10 лет назад. Делегация из 25 человек уже встретилась с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, заместителем министра иностранных дел Вахтангом Махароблишвили и первым вице-спикером Парламента Тамар Чугошвили.



По заявлению секретаря президента Грузии по международным делам Тенгиза Пхаладзе, на встрече с президентом стороны обсудили ситуацию в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе с точки зрения соблюдения прав человека и безопасности.



«Президент поблагодарил послов за помощь, которую Грузия ощущает по направлению поддержки территориальной целостности и суверенитета, а также политики непризнания», — сказал Пхаладзе и добавил со ссылкой на слова президента, что оккупированные регионы не должны оставаться за пределами международного мониторинга.



По информации Секретариата ОБСЕ, «целью визита является то, чтобы послы в очередной раз выразили поддержку стабильности, миру и благополучию в соответствии с обязательствами и принципами перед ОБСЕ», а также выражение поддержки в отношении вовлеченности ОБСЕ в стране.



По информации МИД Грузии, также запланированы встречи с другими официальными лицами и представителями гражданского общества. Группа послов также посетит оккупационную линию в Цхинвальского региона.















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