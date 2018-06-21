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Залкалиани: Претензия Цхинвальского оккупационного режима на село Цнелиси является нарушением всяких норм


21.06.2018   20:42
Министр иностранных дел Давид Залкалиани считает претензию Цхинвальского оккупационного режима на село Цнелиси нарушением всяких норм.


По его заявлению, эту претензию не поддерживает ни один международный партнер Грузии.


"Все эти вопросы рассматриваются в женевском формате. Наша делегация, разумеется, передает все эти вопросы сопредседателям, и в женевском формате очень четко и остро рассматривают их. Естественно, никакой правовой оценки этому нельзя дать, это нарушение всех норм. Никто это не поддерживает, ни один наш международный партнер, кто признает суверенитет и территориальную целостность нашей страны"- заявил Давид Залкалиани.


Напомним, что Цхинвальский режим "изъявил желание" оккупировать и село Цнелиси, находящееся на данный момент под контролем официального Тбилиси.






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