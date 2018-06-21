В Цхинвали закрыли дело об убийстве Арчила Татунашвили

21.06.2018 21:32 Татунашвили скончался от острой сердечной недостаточности, в результате ишемического заболевания сердца, что показала как предварительная экспертиза, так и независимая российская экспертиза. Дело закрыто компетентными органами т.н. Южной Осетии - сказано в заявлении де-факто внешнеполитического ведомства т.н. Южной Осетии.



В этом заявлении Цхинвали отзывается на заочное предъявление обвинения прокуратурой Грузии местным правоохранителям за помощь в незаконном групповом пресечении свободы в отношении Арчила Татунашвили, Л. К., и И. П., и групповой пытке Арчила Татунашвили. Прокуратура Грузии заочно предъявила обвинение сотрудникам правоохранительных органов Давиду Гурциеву и Алику Табоеву.



Согласно информации прокуратуры Грузии, следствием установлено, что гражданин Грузии Арчил Татунашвили периодически ездил на территорию оккупированного Ахалгорского района, где вел малую предпринимательскую деятельность. 20 февраля 2018 года, после того, как он покинул вышеупомянутую территорию, сотрудникам т.н. правоохранительного органа оккупированного Цхинвальского региона стало известно, что в августе 2008 года Арчил Татунашвили служил в вооруженных силах Грузии, из-за чего решили его наказать, и пытать.



Т.н. правоохранители оккупированного Цхинвальского региона пытали Арчила Татунашвили за участие в августовской войне 2008 года, во время чего нанесли ему на теле более 100 разных повреждений. Позже Татунашвили скончался.



"Поскольку обвиняемые Давид Гурциев и Алик Табоев избегают явиться в правоохранительные органы, им заочно предъявлено обвинение по подпунктам "а" и "г" части 3 статьи 143 (незаконное пресечение свободы по предварительному сговору группой в отношении двух или большего количества лиц), и подпунктам "е" и "з" части 2 статьи 25-1441 УК Грузии (помощь в пытках, совершенная группой в отношении задержанного, или иным образом ограниченного в свободе лица)"- заявила прокуратура.



Прокуратура в установленные законом сроки обратится к суду с требованием применить заключение в виде меры пресечения в отношении обвиняемых. По заявлению ведомства, продолжается расследование по уголовному делу с целью установления других лиц, совершивших преступление. Следствие ведет Министерство внутренних дел Грузии. Обвинение, предъявленное Давиду Гурциеву и Алику Табоеву, предусматривает в виде меры наказания пресечение свободы сроком от 9 до 15 лет.

















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