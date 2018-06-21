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Освобождены похищенные оккупантами жители села Бершуети
21.06.2018 23:18
Два жителя села Бершуети, похищенные российскими военными с прилегающей к линии оккупации территории, освобождены.
Как сообщили родственники похищенных, за освобождение 27-летнего Гочи Берианидзе и 19-летнего Николоза Джавахишвили они выплатили по 2000 российских рублей.
Задержанные будут допрошены в департаменте полиции по Шида Картли МВД Грузии.
Джавахишвили и Берианидзе были захвачены оккупантами, когда вместе с односельчанами шли в местную церковь.
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