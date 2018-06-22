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Генассамблея ООН сегодня рассмотрит проект резолюции о выводе российских войск из Приднестровья
22.06.2018 13:03
Генассамблея ООН сегодня рассмотрит проект резолюции о выводе иностранных войск из Приднестровья
Генеральная ассамблея ООН рассмотрит сегодня вопрос о выводе иностранных войск из Приднестровья.
Документ призывает Россию вывести войска с территории Молдовы.
Как сообщает молдавская телекомпания Publika, кроме Молдовы, проект резолюции подписывают Грузия, Украина, Румыния, Латвия, Литва, Эстония и Канада.
Авторы проекта резолюции призывают государства-членов ООН, потребовать от России «Полностью, безоговорочно и без отсрочки выполнять оперативный вывод российских сил, с учетом обязательств, взятых на себя соглашением на саммите ОБСЕ в 1999 году в Стамбуле.
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