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Отец убитого в Цхинвали Татунашвили не надеется, что сможет вернуть внутренние органы своего сына
24.06.2018 19:11
У меня нет надежды, что нам отдадут внутренние органы моего сына, — об этом отец убитого Арчила Татунашвили Георгий Татунашвили сказал на состоявшемся в Ахалцихе вечере, посвященном памяти его сына.
По словам Георгия Татунашвили, «Россия не передаст грузинской стороне, изобличающие ее документы».
«Я прочел письмо, выложенное на странице Карасина в Facebook о том, что грузинам нужно говорить с осетинами, а мы вмешаемся насколько это возможно. Внутренние органы моего сына сейчас во Владикавказе. Русские не передадут нам изобличающие их документы. У Ачико не болело ни сердце, ни печень. Не было и никакого цирроза. Изъяты мозг и другие органы. Я не имею надежду, что они передадут их. Они способны на все, лишь бы замести следы. Они заявили сначала, мой сын умер от сердечного приступа.
В заключении осетинских экспертов написано, что Ачико умер от сердечной недостаточности. Мол скатился с лестницы. Но как же двухметровый богатырь так упал с трехступенчатой лестницы, что получил более ста повреждений на теле. Это — ложь. Им как-нибудь же нужно оправдаться. Я не надеюсь и на формат Абашидзе-Карасин, не надеюсь, что отдадут органы», — заявил отец Арчила Татунашвили.
По словам заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина, внутренние органы Арчила Татунашвили находятся во Владикавказе. По его словам, экспертиза проводилась в лаборатории Владикавказа.
Тело Арчила Татунашвили было передано де-факто властями оккупированного Цхинвали с изъятыми внутренними органами. Семья Татунашвили требует передачи внутренних органов сына.
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