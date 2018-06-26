В список Отхозория-Татунашвили внесены 33 человека

26.06.2018 12:35 К этому времени в список Отхозория-Татунашвили внесены 33 человека, которые с 1991 года по сегодня совершили разные преступления в отношении граждан Грузии на оккупированных территориях, — об этом премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил на брифинге в администрации правительства.



По его словам, представленный список не является исчерпывающим, так как правоохранители продолжают расследование в непрерывном режиме и этот список, естественно, может расшириться.



«Как мы обещали в ходе утверждения в парламенте, на первом же заседании правительства мы представим два важных вопросы. Первое – сегодня хочу представить проект постановления правительства, который касается очень болезненного и принципиального для нас вопроса, можно сказать, вопроса чести для нашей страны и каждого из нас.



Как вы знаете, 21 марта парламент принял резолюцию, по которой представлен проект постановления правительства и определен список Отхозория-Татунашвили. В этот список внесены обвиняемые и осужденные лица, которых уличили в таких тяжких преступлениях против граждан Грузии на оккупированных территориях, как убийство, похищение, пытки и укрывательство этих преступлений. Пока в список внесены 33 человека, которые с 1991 года по сегодня совершили разные преступления в отношении граждан Грузии на оккупированных территориях. Представленный список не является исчерпывающим, так как правоохранители продолжают расследование в непрерывном режиме и этот список, естественно, может расшириться», — заявил Бахтадзе.



По словам, в то же время, правительство определило все те мероприятия, которые должны быть проведены для введения возможных ограничений в отношении лиц, находящихся в списке Отхозория-Татунашвили, международными организациями и странами-партнерами и содействия исполнения правосудия. Также определены государственные ведомства, отвечающие за исполнения, которые должны представить соответствующий отчет парламенту и правительству Грузии.















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